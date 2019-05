Liverpool e Tottenham medem forças este sábado

Tamanho do texto

Madrid é, este sábado, palco de uma final da Liga dos Campeões 100% britânica. Depois de uma época de sucesso em casa e com a força da experiência internacional, o Liverpool é apontado como favorito face ao Tottenham.

O treinador dos "Reds", Jürgen Klopp, diz que, contrariamente à derrota na final contra o Real Madrid, no ano passado, todos esperam que os astros se alinhem desta vez, no estádio do Atlético:

"O mundo espera de todos nós que ganhemos a final. No meu caso particular, tentei tantas vezes e é normal esperar um pouco mais por isso. Quero necessariamente [essa vitória], não por mim, mas para os meus jogadores e para este grande clube. Ficaria feliz se conseguissemos fazer isso."

Liverpool-Tottenham: um frente a frente que ninguém esperava, nem no início da Liga dos Campeões, nem mesmo até às surpreendentes vitórias de ambos os clubes nas meias-finais. É a sétima vez, na história da competição, que ambos os finalistas vêm do mesmo país.