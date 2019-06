Tamanho do texto

O futebolista espanhol José Antonio Reyes morreu, este sábado, num acidente de viação na zona de Sevilha. Um primo do jogador também não sobreviveu ao acidente e um terceiro passageiro ficou gravemente ferido, com queimaduras em 60% do corpo.

Reyes, com 35 anos e um reconhecido percurso que passou pelo Real Madrid, Benfica e Arsenal, despistou-se ao final da manhã. O carro incendiou-se logo de seguida.

A UEFA decretou um minuto de silêncio na final da Liga dos Campeões em homenagem ao jogador.