O equatoriano Richard Carapaz venceu, este domingo, o Giro d'Italia. A última prova decorreu em Verona.

O ciclista, de 26 anos, da equipa da Movistar, é o primeiro equatoriano a conquistar o título máximo do ciclismo em Itália.

Carapaz terminou a prova com o tempo de 90 horas, um minuto e 47 segundos, menos um minuto e cinco segundos do segundo classificado, o italiano Vincenzo Nibali. O esloveno Primoz Roglic fechou o pódio, com mais dois minutos e 30 segundos do que Carapaz.