Faltam 100 dias para os Jogos Olímpicos de Paris

Começou a contagem descrescente: esta quarta-feira, ficam a faltar 100 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris.

A cerimónia de abertura da competição desportiva vai realizar-se a 26 de julho e está a ser preparada uma grande festa junto do rio Sena, na capital francesa.

Apesar dos planos, o presidente francês já admitiu que a cerimónia poderá ser alterada e até mudar de local, para o Stade de France, se o nível de ameaça for considerado demasiado elevado.

As autoridades francesas estão a levar muito a sério todas as potenciais ameaças terroristas, antes daquela que será uma das maiores, senão a maior operação de segurança de sempre no país.

"Se considerarmos que existem riscos de segurança, teremos um plano B e até um plano C", afirmou Macron, citado pelas agências internacionais

A tocha olímpica, que foi acesa na terça-feira em Olímpia, o local onde nasceram os Jogos Olímpicos, será transportada da Grécia para França no "Belem", centenário veleiro francês que foi construído em 1896, o mesmo ano em que se realizaram em Atenas os primeiros Jogos Olímpicos da era moderna.

O veleiro, que já atracou em Katakolo, perto de Olímpia, partirá no dia 28 de abril do porto de Pireu, em Atenas, depois de receber no dia 26 a chama olímpica da parte das autoridades gregas.