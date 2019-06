Presidente de "Os Republicanos" demite-se

O mau resultado do partido francês "Os Republicanos" nas eleições Europeias levou, uma semana depois do escrutínio, à demissão do seu presidente.

A formação, fundada em 2015 por Nicolas Sarkozy herdeira do legado do RPR, que levou Jacques Chirac à presidência gaulesa, não foi além dos 8,5 por cento dos votos, o seu pior resultado. Laurent Wauquiez anunciou, no domingo, que estava na altura de assumir as suas responsabilidades e de abandonar a liderança.

Wauquiez, de 44 anos, também presidente do governo da região francesa de Auvergne-Rhone Alpes, alvo de críticas internas, não conseguiu convencer o eleitorado tradicional da direita com a uma viragem ainda mais à direita.

Foi a terceira derrota para "Os Republicanos" depois de Nicolas Sarkozy nas presidenciais de 2012, e de François Fillon, em 2017.