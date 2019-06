Petrolíferas internacionais devem investir no capital humano angolano

O petróleo continua a ser a maior fonte de riqueza de Angola apesar do esforço agora encetado para diversificar a sua economia.

Na abertura da Conferência de Petróleo e Gás, que decorre em Luanda entre terça e quinta-feira, o presidente João Lourenço recordou aos principais atores mundiais do setor que devem investir no capital humano angolano e lembrou as medidas em curso para acabar com a falta de combustíveis no país.

O chefe de Estado também explicou aos presentes as reformas que estão a ser feitas no setor de forma a facilitar o investimento.

O Angola Oil & Gas 2019 acolhe mais de 1200 participantes e conta com meia centena de expositores com atividade no país.