Zelenskiy quer diálogo com a Rússia

O novo presidente da Ucrânia está disposto a conversar com a Rússia para terminar o conflito no leste do país, mas mantém o desejo de ver o país juntar-se à NATO. a primeira viagem do novo chefe de Estado ao estrangeiro foi a Bruxelas, onde esteve na sede da Aliança Atlântica e se reuniu com o secretário-geral jens Stoltenberg.

"O objetivo das nossas reformas é melhorar o nível de vida dos ucranianos, acabar com a corrupção e modernizar o Estado. Isso só é possível garantindo a nossa segurança nacional. Estamos prontos a negociar com a Rússia e a implementar os acordos de Minsk. Mas, primeiro, temos de nos poder proteger e ficar mais fortes", disse Volodymyr Zelenskiy.

Mesmo se a eleição de Zelenskiy confirmou o que as sondagens já diziam, a ascenção à presidência deste antigo comediante, sem qualquer experiência política anterior, não deixou de causar algum espanto. A viagem a Bruxelas serviu para fazer contactos com a NATO, mas também com a União Europeia. Zelenskiy esteve também com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker,