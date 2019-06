"Ice on Fire" apresenta soluções para as alterações climáticas

É possível reverter as alterações climáticas? É esse o ponto de partida para o documentário "Ice on Fire".

Leonardo DiCaprio é um dos produtores do filme que retrata o que está a ser feito, pelo mundo, para combater estas mudanças. O ator é também o narrador da película realizada por Leila Conners.

"Ice on Fire" explora as múltiplas formas de reduzir as emissões de dióxido de carbono para a atmosfera mas, mais importante do que isso, como fazer o CO2 descer para abrir caminho à diminuição das temperaturas, em termos globais.

O filme, de 91 minutos, foi apresentado no Festival de Cinema de Cannes.