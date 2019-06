Trump e Pelosi aumentam troca de acusações

Tamanho do texto

Continua a troca de acusações entre Donald Trump e Nancy Pelosi. A líder da Câmara dos Representantes diz que quer ver o atual presidente dos EUA preso depois de perder as próximas eleições.

Pelosi tinha já acusado Trump de ter criado, propositadamente, uma crise com o México. O chefe de Estado responde à acusação:

"Penso que ela é uma desgraça. Não acho que seja talentosa. Tentei ser simpático com ela, gostava que tivéssemos feito alguns acordos. Mas ela é incapaz de fazer acordos. Ela é uma pessoa desagradável, vingativa e horrível. O relatório Mueller foi um desastre para eles", afirmou Trump ao canal de televisão FOX.

Para Pelosi não há dúvidas Trump geriu mal a crise da migração vinda do México:

"Não é assim que se tratar um amigo, que se lida com a imigração, com as necessidades humanitárias que há na fronteira. É uma distração em relação ao relatório Mueller. E serviu o seu propósito, não foi?" - Perguntou Pelosi.

O referido documento cria divisão entre os Democratas. Há quem defenda que Trump deve depor no Congresso, num processo de destituição por obstrução à Justiça. Pelosi tem-se oposto porque o Partido Republicano, maioritário no Senado, já disse que o caso não iria em frente.