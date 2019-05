Menção de impeachment e obstrução assombram Trump

Tamanho do texto

Donald Trump encurtou uma reunião, na Casa Branca, com congressistas democratas, para criticar a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.

Pelosi acusou o Presidente dos Estados Unidos da América de obstrução, repetindo a alegação de que a investigação do envolvimento com a Rússia era uma farsa.

Trump respondeu que não poderia trabalhar com os democratas, a menos que abandonassem várias investigações.

"Esta reunião foi marcada, há alguns dias, para as 11 horas. De repente, ontem à noite, ouvi que eles (democratas) vão ter uma reunião, precisamente antes deste encontro, para falar sobre a palavra "I", a palavra "I". Conseguem imaginar? Eu não falo com os russos sobre campanhas. Quando visito Wisconsin, Michigan ou Pensilvânia, não digo: oh, vamos ligar para a Rússia," declarou Donald Trump.

Apesar da pressão do Presidente dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi não recuou e mencionou explicitamente a possibilidade de impeachment, o processo que permite à Câmara e Senado destituírem um presidente.