Homem ateou fogo a si próprio no parque no exterior do tribunal de Nova Iorque onde está a ser julgado o antigo presidente dos EUA.

Um homem imolou-se no exterior do tribunal onde Donald Trump está a ser julgado, em Nova Iorque, ficando em estado crítico, revelou a polícia de Nova Iorque.

O fogo foi extinto pouco depois de as pessoas que se encontravam no local terem dado o alerta. O homem imolou-se num parque no lado oposto da rua ao tribunal onde estavam a ser selecionados os jurados que vão decidir no caso em que o antigo presidente dos Estados Unidos está acusado de ter comprado o silêncio de uma atriz de filmes pornográficos.

Os 12 jurados e seis suplentes foram todos selecionados esta sexta-feira.

Segundo a AP, várias pessoas tentaram acorrer ao homem que ateou fogo a si próprio no exterior do tribunal, tentando apagar as chamas com casacos ou extintores, já que ali se encontravam manifestantes e jornalistas de vários meios de comunicação social que estão a fazer a cobertura do julgamento de Donald Trump.

Agentes da polícia e funcionários do tribunal também prestaram auxílio até à chegada das equipas de emergência, que retiraram de maca o homem que se imolou.

Em conferência de imprensa, o chefe da polícia de Nova Iorque, Jeffrey Maddrey, revelou que as autoridades não determinaram se o incidente está ligado ao julgamento de Trump.

Segundo Maddrey, o homem, identificado como Maxwell Azarello, nascido em 1987, caminhou até ao parque e derramou em cima da roupa um líquido que a polícia acredita tratar-se de um acelerante para atear as chamas. Antes de se imolar, espalhou panfletos que aparentemente se referem a teorias da conspiração.

"Não acreditamos que tivesse como alvo alguma pessoa em particular ou um grupo específico. Por agora, classificamo-lo como uma espécie de conspiracionista e partimos daqui, mas a investigação vai continuar", garantiu o chefe da polícia de Nova Iorque.