Tamanho do texto

Eden Hazard é o novo reforço do Real Madrid. As negociações prolongaram-se durante semanas e os madrilenos terão desembolsado, aproximadamente, cem milhões de euros para a contratação do jogador belga.

O médio-atacante deixa assim o Chelsea, para cumprir um sonho de longa data ao lado de Zinedine Zidane, no Santiago Bernabéu.

O clube espanhol confirmou que o jogador chega na próxima quinta-feira, para ser apresentado como o novo reforço do clube, durante 5 temporadas.