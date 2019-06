Vitória francesa na abertura do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino

França celebra a vitória no jogo de abertura do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino. A seleção francesa derrotou a Coreia do Sul por 4 a 0. Os adeptos fizeram a festa no Parque dos Príncipes, para marcar o início desta competição que não podia ter corrido melhor para a equipa anfitriã.

O interesse do público pelo Campeonato do Mundo de Futebol Feminino está a aumentar. As mais de 40 mil pessoas presentes no estádio para o jogo inicial são prova disso. A cidade de Lyon vai receber a fase final deste mundial.