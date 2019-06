Portugal conquista primeira Liga das Nações

Euforia e a "fan zone" oficial ao rubro, na Avenida dos Aliados, no Porto, com a conquista do primeiro título da Liga dos Campeões para a equipa das quinas. Portugal impôs-se por 1-0 face à Holanda na final, no Estádio do Dragão. A festa começou com o golo de Gonçalo Guedes, no minuto 60, e prolongou-se pela noite dentro, depois do apito final, que coroou com mais um troféu os atuais campeões europeus.

A alegria estava patente nas palavras dos fãs portugueses: "É incrível, jogámos ainda melhor do que contra a Suíça... Estamos todos muito contentes, é um dia muito especial, somos um país de 10 milhões e ainda assim conseguimos ter uma 'performance' tão boa... Estou mesmo muito feliz."

À saída do jogo, a alegria portuguesa contrastava com a tristeza dos rivais, mais ainda assim os adeptos holandeses mostravam-se bons perdedores:

"A Holanda teve realmente um mau dia e os portugueses jogaram mesmo muito bem."

"Estou triste, mas é como dizem os ingleses: devemos olhar sempre para o lado bom da vida."