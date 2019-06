Processo contra independentistas da Catalunha entra na reta final

Tamanho do texto

Na Espanha, as defesas dos doze acusados apresentam os argumentos finais no Supremo Tribunal.

Os advogados dos independentistas catalães julgados pelo papel na tentativa de secessão de 2017 procuraram, esta terça-feira, vésperas de fim do processo, esvaziar as controversas acusações de rebelião, negando qualquer tipo de violência e reconhecendo apenas um possível crime de desobediência, que não implica pena de prisão.

"Aqui estamos confundindo a negligência da lei, a desobediência do manual, que podemos discutir, com rebelião. O golpe de Estado normativo, a negação da norma, a crise que supõe que alguém diga "eu não quero cumprir com uma coisa"se transforme "em rebelião," afirmou, em tribunal, o advogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde.

Oriol Junqueras, vice-presidente da Catalunha na época, é o principal réu. A acusação exigiu 25 anos de prisão por peculato e rebelião.