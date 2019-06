Bernie Taupin o letrista com alma de artista

Bernie Taupin é o nome que assina a maior parte das canções de Elton John. É letrista, poeta, cantor e muito próximo da estrela britânica. Tanto que até faz parte do novo filme "Rocketman" - o filme sobre Elton John.

Taupin também cria obras de arte e decidiu fazer uma exposição em Beverly Hills, com 20 esculturas feitas a partir de arame farpado, guitarras partidas e bandeiras americanas: "Não me sinto muito confortável em ser chamado de pintor porque não se trata de pintura em si. Embora quando comecei há anos. Comecei muito no campo abstrato e trabalhava com tinta. Gosto de pensar em muitas destas peças como numa espécie de arqueologia quase musical. Porque tenho formação musical e por causa do tipo de música com o qual cresci”.

Para Bernie Taupin, a imaginação é a ferramenta mais poderosa dos artistas e a sua obra é uma extensão visual e material das suas experiências de vida. "Passa-se o mesmo com todas as formas de arte, seja um bom livro - sabemos que estamos a ler um bom livro, quando fazemos a nossa própria interpretação dos personagens do livro. Cada pessoa interpreta-os de forma diferente e passa-se o mesmo com a arte, com a música... Tem a ver com o uso mente. São criações para estimular a mente", conclui Taupin.

A exposição "Bernie Taupin: The Artist, The Raconteur & His Blowtorch" está aberta ao público na Galerie Michael, em Beverly Hills, até 30 de junho.