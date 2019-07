Rali Rota da Seda: problemas mecânicos na moto de Speedy

View this post on Instagram

Today I finish the stage differently. A mechanical problem let me out of the fight in the Silkway rally . Tomorrow enter in China and continue in the fight. Thanks all for the support.. . Hoje a etapa acabou de maneira diferente do que esperávamos devido a um problema mecânico. Amanhã entrámos na China e continuarei a lutar por bons resultados... obrigado a todos pelo suporte...💪💪 @heromotosports . @alpinestars . @scottmotosports . @crosspro.oficial . @municipio_de_esposende