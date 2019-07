Pelo menos 12 mortos em deslizamentos de terra na China

Tamanho do texto

Pelo menos 12 pessoas morreram em dois deslizamentos de terra na noite desta terça-feira, na província chinesa de Guizho, no sudoeste do país.

Segundo o balanço provisório, que está a ser avançado pela imprensa estatal, mais de 30 pessoas continuam desaparecidas.

As autoridades apontaram o mau tampo e as fortes chuvas como as principais causas para o deslizamento de terras que enterrou dezenas de casas.

Mais de 800 pessoas foram mobilizadas para formar as equipas de resgate que continuam no terreno a procurar sobreviventes. Nas primeiras horas da operação de busca, 11 pessoas foram resgatadas.