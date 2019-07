Recorde de temperatura em Paris: 42,6°

Depois do alerta vermelho de quinta-feira em vários departamentos franceses, o leste do país está ainda sob alerta laranja, com avisos de prudência às populações.

A França tem estado com temperaturas nunca imaginadas como os 42,6° de Paris.

Na capital, as tréguas chegaram durante a noite e agora já se respira melhor, como revela o repórter da Euronews, Guillaume Desjardins: "É um sentimento de alívio aqui em Paris, agora que os termómetros desceram 15 graus durante a noite e que o vento começa a aprecer.O alerta vermelho foi levantado nos 20 departamentos onde tinha sido aplicado, mas há ainda alerta laranja em alguns departamentos do leste.

Com temperaturas de 42,6° em Paris, um recorde absoluto, os serviços de urgência receberam mais 20% de chamadas telefónicas do que é habitual e continuam em vigilância máxima, pois os sintomas da desidratação podem ainda surgir 48 a 72 horas depois do episódio de canícula.

As infraestruturas também sofreram com o calor. Ontem o tráfego foi interrompido na Gare de l'Est por causa de um incêndio e a SNCF continua a pedir aos passageiros que adiem as viagens, se possível, até segunda-feira".