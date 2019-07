Max Verstappen vence Grande Prémio de Fórmula 1 da Alemanha

Max Verstappen, da Red Bull, conquistou a sua segunda vitória do ano num grande prémio da Alemanha repleto de incidentes e disputado sob uma chuva intermitente.

Sebastian Vettel alcançou um merecido segundo lugar, depois de ter saído da última fila da grelha de partida.

Lewis Hamilton teve uma corrida para esquecer, tendo terminado na 11° posição. Nada que ponha em causa a liderança do campeonato, onde o piloto britânico segue na frente com 223 pontos, seguido do seu colega de equipa, Valtteri Bottas, com 184.

Do lado dos construtores, foi um fim de semana sombrio para a Mercedes que celebra a duocentésima corrida de Fórmula 1 e 125 anos de automobilismo. A marca alemã mantém-se firme na liderança dos construtores com 407 pontos, uma larga vantagem sobre a Ferrari, na segunda posição, com 261 pontos.