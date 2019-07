52 mortos em motim no Brasil

Tamanho do texto

52 prisioneiros morreram num motim numa prisão em Altamira, estado do Pará.

16 prisioneiros foram decapitados e os outros morreram asfixiados, de acordo com a imprensa brasileira que cita a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe).

A rebelião no Centro de Recuperação Regional de Altamira foi motivada por conflitos entre organizações criminosas rivais.

Durante o motim, dois guardas prisionais foram feitos reféns e depois libertados

Este foi o segundo maior massacre em prisões brasileiras em 2019. Em maio, 55 presos foram mortos dentro de uma prisão no estado do Amazonas.