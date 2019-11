Tiroteio na Califórnia faz pelo menos quatro mortos

Tamanho do texto

Nova tragédia nos Estados Unidos.

Pelo menos quatro mortos e seis feridos é o balanço de um tiroteio ocorrido no domingo à noite em Fresno na Califórnia.

Segundo a polícia norte-americana, as vítimas são todas do sexo masculino com idades compreendidas entre os 25 e 35 anos.

O incidente ocorreu durante uma festa ao ar livre na qual se encontravam cerca de 35 pessoas que assistiam a um evento desportivo transmitido pela televisão.

As autoridades estão a averiguar a identidade do autor dos disparos que ainda se encontra a monte.