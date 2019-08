Futuro de África reúne milhares de empresários

Tamanho do texto

Os jovens empresários africanos devem considerar o investimento privado como a chave para desbloquear o potencial do continente africano.

A recomendação foi feita pelos principais participantes no Fórum Tony Elumelu, que reuniu milhares de empresários e beneficiários em Abuja, na Nigéria.

"O que acontece em África não fica só em África. O que acontece em África pode acontecer em outros lugares. A pobreza é uma ameaça para todo o mundo. Quanto mais nos unirmos para encontrar soluções, maior prosperidade e garantias temos para o futuro; melhor para o mundo," considera o fundador da Fundação Tony Elumelu, Tony O. Elumelu

Durante os encontros e discussões com os jovens empresários, os líderes e parceiros africanos convidados pela Fundação saudaram a iniciativa e comprometeram-se a assegurar o seu sucesso.

"Precisamos ter a capacidade de alimentar o nosso continente. Por isso, também, desenvolver o empreendedorismo agrícola, especialmente para os jovens. Com uma agricultura modernizada, temos centenas de milhões de jovens que podem trabalhar no setor agrícola, prosperar e desenvolver negócios,"afirmou o Presidente do Senegal, Macky Sall.

Os selecionados para o Programa Empreendedor da Fundação Tony Elumelu recebem um capital inicial não reembolsável de aproximadamente 4.500 Euros cada e acesso a programas de formação.

"A minha intenção é trazer o talento ou potencial de cada jovem para que se torne um empreendedor e mude o mundo. Estou a trabalhar num centro de educação onde vou recrutar os jovens e, em seguida, dou-lhes formação. Tenho mentores, formadores, empreendedores que já são bem-sucedidos nas diferentes áreas e que motivarão os mais jovens e revelarão o seu potencial," explica o CEO de Education Financière, Korda Henry Kwame.

"Encontrei um truque para colocar os agricultores em contacto com compradores, o que torna os seus cereais mais lucrativos, agregam valor à cadeia e reduzem as perdas após a colheita," revela a CEO de Farmatrix, Nyifamu Ogechi Manzo .

A Fundação Tony Elumelu prometeu aproximadamente 90 milhões de euros, em 2015, para, ao longo de 10 anos, autonomizar 10.000 jovens empreendedores. Pelo menos 216.000 pedidos foram recebidos este ano. E, até agora, 7.520 jovens empreendedores beneficiaram do programa.

"A minha mensagem para todos os empresários africanos, e especialmente aos empresários da Fundação, é que não há melhor momento do que agora para ser um empreendedor." Governos, setor privado, políticos, agências de desenvolvimento; estamos empenhados em fornecer todo o apoio necessário através de formação, capacitação, financiamento no arranque e numa segunda fase, criando um ambiente de apoio. Não há absolutamente nenhum obstáculo ao sucesso, exceto você mesmo," declarou a CEO da Fundação Tony Elumelu, Ifeyinwa Ugochukwu.

Como parte de um acordo de parceria entre a Fundação Tony Elumelu e o governo senegalês, as autoridades senegalesas prometeram um patrocínio de aproximadamente 900 mil euros para jovens empreendedores ao longo de um período de três anos.

"Após esta troca de ideias e lições sobre como fazer avançar a agenda do desenvolvimento em África através de jovens empreendedores, agora é a hora de nos sentarmos e ver se o processo de implementação alcançará os resultados desejados," considera o jornalista da Africanews em Abuja, Nigéria, Elvis Boh.