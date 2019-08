Estádio austríaco transforma-se em floresta

No estádio de Klagenfurt, na Áustria, onde bolas costumam voar a alta velocidade, árvores vão ganhar raízes. A casa do desporto da cidade vai passar a abrigar natureza e arte.

A responsabilidade é do artista suíço Klaus Littmann que, com a instalação artística “FOR FOREST – The Unending Attraction of Nature”, vai permitir a plantação de 300 árvores em pleno campo de futebol.

O objetivo do projeto é construir um memorial de espécies que podem desaparecer do habitat natural, de forma a levar o público a questionar o futuro da natureza.

Durante o próximo mês, cerca de 30 árvores vão ser cuidadosamente transportadas até ao recinto. Algumas chegam a pesar seis toneladas. No final, irão formar uma pequena floresta e ganhar vida própria. Um espectáculo digno de ver e atrair multidões ao estádio, de 9 de setembro a 27 de outubro.