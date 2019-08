PIB britânico regista primeira queda desde 2012

_Em pleno período de incerteza em torno do Brexit, a economia britânica regista a primeira queda desde 2012. _

Segundo a agência nacional de estatística britânica, a indústria foi o setor onde ocorreu a maior contração. O Produto Interno Bruto do Reino Unido recuou 0,2% no segundo trimestre do ano, depois de ter crescido 0,5% no primeiro trimestre.

Após o anúncio da queda do PIB britânico, a libra registou um ligeiro recuo, face ao euro e face ao dólar. Mas, Londres garante que a economia britânica se mantém forte. "Havia uma expetativa geral que o crescimento neste trimestre seria mais lento do que no trimestre anterior. O mais importante é que os princípios fundamentais da economia britânica se mantêm muito fortes. O FMI prevê que este ano o nosso ritmo de crescimento seja superior ao da Alemanha, da Itália e do Japão e igual ao da França. A base da economia britânica mantém a resiliência e a força", declarou Sajid Javid, ministro das Finanças do Reino Unido.

No início do mês, o Banco de Inglaterra reviu em baixa as previsões anuais de crescimento de 1,5% para 1,3%, devido à possibilidade de uma saída da União Europeia sem acordo, num contexto de tensões comerciais a nível global.