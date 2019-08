Epstein encontrado enforcado

Acusado de estar implicado em crimes de abusos sexuais e exploração de menores, foi encontrado enforcado na sua cela o milionário norte-americano Jeffrey Epstein, de 66 anos.

Epstein, detido em princípios de julho, encontrava-se na prisão Federal de Manhattan e o corpo foi descoberto às sete da manhã.

Já no último mês, o magnata tinha sido encontrado inconsciente na sua cela com marcas no pescoço. As autoridades investigavam se teria sido uma tentativa de suicídio.

Não era a primeira fez que enfrentava acusações de crimes sexuais com menores. Em 2008, na Florida, alcançou um acordo extra-judicial com a procuradoria para encerrar um caso em que poderia ter sido condenado a prisão perpétua.