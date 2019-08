Inundações mortais na Índia

Tamanho do texto

São já mais 140 mortos vítimas das inundações nos estados indianos de Karnataka, Kerala e Maharashtra, informaram as autoridades.

As equipas de resgate continuam numa corrida contra o tempo para evacuar casas e salvar pessoas,

A chuva forte e os deslizamentos de terra obrigaram centenas de milhares de pessoas a procurarem abrigo em campos de refugiados,

"Há cinco ou seis dias que estão todos presos nas aldeias inundadas, animais e tudo. Está tudo preso lá. As pessoas estão a enfrentar muitos problemas. Veio água de todas as direções. Entrou em todos as casas," revela um refugiado.

O estado de Kerala, região turística no sul da Índia, está entre os mais atingidos,

"Pelo menos 165 mil pessoas foram transferidas para mais de 1.300 campos de refugiados espalhados por catorze distritos do estado", disse à AFP um oficial da polícia de Kerala.

No estado de Maharashtra, há várias cidades importantes que estão inundadas há vários dias.

Num campo de refugiados, na cidade de Sangli, é preparada comida para distribuir a centenas de vítimas das enchentes.

Todos os anos, as chuvas de monção custam a vida a centenas de pessoas.