E a Supertaça europeia é dos "Reds". O Liverpool bateu o Chelsea após grandes penalidades numa final inglesa em Istambul.

Jogo equilbrado com o tempo regulamentar concluído com um empate a uma bola, No prolongamento mais um golo para cada lado, 2-2 no final de 120 minutos. Nas grandes penalidades o triunfo sorriu ao Liverpool com uma defesa decisiva do guardião Adrian.

Em jogo jogado, Olivier Giroud e Jorginho marcaram para o Chelsea. Pelo Liverpool, Sadio Mane bisou.