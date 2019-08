Presunto Ibérico ao "preço do ouro"

Tamanho do texto

O presunto ibérico, uma iguaria cada vez mais conhecida no mundo, está a atingir preços astronómicos. O preço cresce com a fama e o presunto começa a ficar inacessível ao bolso dos espanhóis.

O sistema de rotulagem que determina a qualidade do produto em função da alimentação do suíno, faz com que a produção não consiga acompanhar a procura. O equilíbrio de preços entre o mercado espanhol e o mercado internacional já não existe.

Resultado, como explica um comerciante, um presunto que há pouco tempo custava cerca de 200 euros, custa agora de 400 a 500 euros.

De acordo com a associação interprofissional do presunto ibérico, 65% dos europeus consome este produto. Na Europa, os maiores amantes deste petisco, para além dos espanhóis, são os alemães, os britânicos e os franceses.