Relógios de luxo batem recordes na feira Watches and Wonders em Genebra

De David O'Sullivan com

Os relojoeiros voltam a apresentar as suas criações mais luxuosas em Genebra, esta semana, na feira Watches and Wonders.

PUBLICIDADE

Os tempos são difíceis e com um aperto geral nos gastos dos consumidores, será que as pessoas podem realmente comprar relógios suíços de luxo?

O diretor-geral de uma empresa diz que se trata de encontrar o ponto de preço certo.

"A gama de preços que consideramos muito importante no mercado neste momento situa-se entre os 1.000 e os 3.000 (euros), em que o consumidor final procura relógios bonitos, elegantes e refinados. E há uma grande procura para este segmento de preço", afirma Elie Bernheim, Diretor Executivo da Raymond Weil.

A Watches and Wonders 2024 abrirá as suas portas durante três dias - contra dois no ano passado - de 13 a 15 de abril.