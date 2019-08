Reino Unido inicia formalmente a saída da União Europeia

O ministro britânico responsável pelo Brexit, Steve Barclay, assinou este domingo a legislação que inicia formalmente a saída do Reino Unido da União Europeia no dia 31 de outubro.

"Assinei a legislação que formaliza a revogação do Tratado das Comunidades Europeias de 1972. Trata-se de um momento histórico na recuperação do controlo sobre as nossas próprias leis. Este ato reforça a intenção de sair da UE no dia 31 de outubro."

A assinatura da legislação ocorreu no mesmo dia em que a imprensa publicou detalhes de um documento oficial que prevê a ocorrência de escassez de alimentos e atrasos consideráveis nas fronteiras.

De acordo com os documentos oficiais, o abastecimento de medicamentos irá igualmente sofrer atrasos. O relatório prevê ainda uma subida generalizada de preços caso o Reino Unido e a União Europeia não cheguem a acordo.

Várias figuras pró-Brexit afirmaram que o documento foi elaborado ainda durante a liderança da antiga primeira-ministra Theresa May e não reflete os preparativos efetuados desde a chegada de Boris Johnson ao poder.