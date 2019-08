Dois espelólogos desaparecidos em gruta na Polónia

Uma corrida contra o tempo na Polónia, mais de duas dezenas de pessoas trabalham no duro para tentar resgatar com vida os dois espeleólogos que desapareceram após uma expedição de exploração no sábado. Os desaparecidos faziam parte de um grupo de seis pessoas que explorava a gruta de Wielka Śnieżna, com uma galeria de mais de vinte quilómetros nas Montanhas Tatra, quando o aumento do nível da água bloqueou uma passagem.

O alerta foi dado pelos quatro exploradores que conseguiram escapar. As autoridades tentam chegar ao local onde se acredita que os dois desaparecidos se encontram mas admitem que as condições extremas no interior da gruta constituem uma séria ameaça à saúde dos dois homens e acrescentam que a operação de resgate será um processo longo.