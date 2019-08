Floresta brasileira em chamas

São imagens cada vez mais frequentes as da Amazónia em chamas. Desde janeiro foram sinalizados cerca de 73.000 incêndios. Em todo o ano de 2018 foram detetados 40.000.

Mas os fogos não se resumem à floresta amazónica, ainda que seja ela a mais afetada. O número de queimadas no país cresceu 70 por cento, de janeiro até 18 de agosto, em comparação com o mesmo período de 2018.

O fumo provocado pelo fogo, e transportado pelo vento, devido ao mau tempo que se fez sentir, chegou a São Paulo, a mais de 3.000 quilómetros de distância, por terra.

Imagens de satélite mostram os fogos que se se espalhavam pelo nordeste do Brasil, chegando mesmo às fronteiras com o Peru e a Bolívia.

Jair Bolsonaro fala da situação com ironia. O presidente do Brasil afirmou que antes era apelidado de "capitão motosserra" e que passou agora a "Nero", já que está a ser acusado de pôr fogo na Amazónia. Sobre a ação que muitos pedem, para evitar as queimadas ao desbarato, o chefe de Estado disse que o elevado número de incêndios na floresta é natural, nesta altura, já que é a época das queimadas e acrescentou que é impossível enviar o Exército para reprimi-las devido à grande dimensão desta floresta.

No início do mês de agosto o governo do Amazonas tinha decretado situação de emergência, devido às queimadas e ao que chamava de "impacto negativo" da desflorestação ilegal neste estado brasileiro. O número de focos de incêndio no país é já o maior dos últimos sete anos.

A agência espacial brasileira esclarecia que não há nada de anormal, em termos climáticos, este ano pelo que o aumento dos incêndios florestais não pode ser atribuído a fenómenos naturais.

A Amazónia, a maior floresta tropical do mundo, é um dos pulmões da terra e fundamental na luta contra as alterações climáticas pela quantidade de dióxido de carbono que absorve e transforma.