Bolsonaro acusa ONG de "potenciarem" queimadas

O Brasil enfrenta a maior vaga de incêndios dos últimos anos e 2019 já é considerado um ano dramático para o ambiente. Até agora foram registados mais de 72 mil fogos, o que representa um aumento de 84 % em relação ao mesmo período de 2018

Cada vez mais criticado por não proteger a maior floresta tropical do mundo, Jair Bolsonaro apontou o dedo às Organizações Não Governamentais (ONG).

"A questão da queimada na Amazónia, que no meu entender pode ter sido potencializada por ONG porque eles perderam dinheiro, qual é a intenção? Trazer problemas para o Brasil".

Na resposta às declarações de Bolsonaro, o Observatório do Clima - que reúne cerca de 50 ONG brasileiras, afirmou que o "recorde de queimadas no país reflete a irresponsabilidade do presidente e é apenas o sintoma mais visível da antipolítica ambiental”.

As acusações de Bolsonaro provocaram indignação a várias associações ambientalistas, que saíram à rua para pedir respeito ao presidente.