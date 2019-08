Ministro brasileiro do Meio Ambiente vaiado em evento sobre mudanças climáticas

Tamanho do texto

Com o mundo de olhos postos na Amazónia, o ministro brasileiro do Meio Ambiente foi vaiado, esta quarta-feira, enquanto participava na Semana Latino-Americana sobre Mudança do Clima que se realiza em Salvador da Bahia e tem o apoio da Organização das Nações Unidas.

Muitos participantes empunharam cartazes contra as ações do ministro e a política do Governo brasileiro na área ambiental.

No seu discurso, Ricardo Salles defendeu as medidas do Governo de Jair Bolsonaro.

"A apresentação de temas de defesa do meio ambiente e da mudança do clima são, sim, muito importantes. A reunião que estamos a ter aqui consolida essa preocupação".

As políticas ambientais do Governo brasileiro têm gerado críticas dentro e fora do país. Em Salvador, as palavras de Ricardo Salles não convenceram grande parte da plateia como confirma o ambientalista Ilan Zugman:

"Chamamos de grande mentira e de grande farsa esse ministro do meio ambiente. Ele não tem nada de proteção do meio ambiente. Tudo o que fala, nós não estamos a ver ações concretas. É só 'falação' e pouca ação."

Longe de Salvador, em Brasília, a organização não-governamental Avaaz apresentou uma petição, com mais de um milhão de assinaturas, a exigir que o Congresso Nacional tome mais medidas para por cobro ao desmatamento ilegal da Amazónia.