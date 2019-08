Irão elogia propostas de Macron sobre acordo nuclear

Javad Zarif - Não fizemos um ultimato a ninguém. O que fizemos foi ao abrigo do acordo porque não foi negociado numa atmosfera de confiança mútua, mas sim numa atmosfera de desconfiança mútua. No âmbito do documento, exite um mecanismo para lidar com a violação do acordo por alguma das partes. E estamos a trabalhar com base nesse mecanismo, descrito no parágrafo nº36 desse documento. (...) Por isso, estamos a tomar essas medidas. Não fizemos ultimatos, apenas demos um calendário aos nossos parceiros europeus e à Rússia e à China, que são nossos parceiros estratégicos. Na carta que enviei a Federica Mogherini, em novembro de 2018, disse-lhe que iríamos apresentar um calendário para a implementação do artigo nº 36. Apresentámos o calendário no dia 8 de maio e estamos a trabalhar com base nesse calendário. Faz parte do Plano de Ação Conjunto Global. As medidas que tomámos têm uma característica importante: são reversíveis. Se a Europa, sozinha ou com os Estados Unidos, e isso depende da Europa, decidir cumprir a sua parte das obrigação definidas no acordo, poderemos facilmente, dentro de algumas horas, voltar à plena implementação do acordo.