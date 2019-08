Só Conte pode desbloquear negociações entre M5S e Partido Democrático

O novo encontro, inicialmente previsto para esta terça-feira, na sede do governo italiano, em Roma, com vista à formação de uma coligação que evite eleições legislativas antecipadas ficou sem efeito. Pelo menos até que o Partido Democrático (PD) dê "luz verde" à recondução de Giuseppe Conte como primeiro-ministro. Uma condição imposta pelo Movimento 5 Estrelas (M5S), de Luigi di Maio, que bloqueou, desta forma, as negociações e outra reunião com vista ao fim do impasse.

Esta segunda-feira, decorreu no palácio Chigi um encontro entre Conte, Di Maio, e o líder do Partido Democrático, Nicola Zingaretti, coadjuvado por Andrea Orlando, um dos fundadores do partido. Decisivo em teoria, na prática terminou sem fumo branco.

Boas notícias para o líder da Liga. Se houver acordo, Matteo Salvini, que precipitou a crise na esperança de chegar a primeiro-ministro com novas eleições, ficará, no entanto apeado.

Esta terça-feira, o presidente Sergio Mattarella inicia uma segunda ronda de consultas de dois dias para decidir se é possível formar Governo ou se tem de convocar eleições.