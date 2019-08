Itália: Coligação ou eleições?

Não faltam notícias nem prognósticos por estes dias, na imprensa italiana e internacional. Mas um entendimento entre o Partido Democrático (PD) e o Movimento 5 Estrelas (M5S), que evite eleições legislativas, está, agora, refém de cargos-chave numa futura coligação.

Interessado em resolver a crise política, o presidente italiano, Sergio Mattarella, começou ontem a segunda ronda de consultas com os líderes políticos.

Esta quarta-feira, reuniu-se com a presidente do Senado, Maria Elisabetta Casellati, com o presidente da Câmara dos Deputados, Roberto Fico e a líder da formação de extrema-direita Irmãos de Itália, Giorgia Meloni.

É possível que o chefe de Estado venha a confirmar o nome do primeiro-ministro cessante, Giuseppe Conte, para ser reconduzido no cargo. A confirmar-se esse cenário seria o grande vencedor do duelo precipitado pelo líder da Liga, Matteo Salvini.

Ainda hoje, Matarella reúne-se com o líder do Partido Democrático, Nicola Zingaretti, e com Luigi di Maio, do Movimento 5 Estrelas.

Di Maio deu luz verde à recondução de Conte mas reclama, por outro lado, o lugar de vice-primeiro-ministro, o que provocou tensão adicional nas difíceis negociações.

Todos sabem, porém, que eleições antecipadas significam abrir as portas a um Governo de extrema-direita liderado por Matteo Salvini.