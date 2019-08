Johnson quer parlamento britânico suspenso até outubro

Boris Johnson pretende suspender o parlamento britânico até meados de outubro e já terá solicitado isso mesmo à Rainha Isabel II. A oposição denuncia uma manobra profundamente "antidemocrática", destinada a impedir qualquer iniciativa parlamentar que tente travar a conclusão do Brexit sem acordo com a União Europeia.

"Precisamos de legislação nova. Há diplomas importantes a apresentar. Por isso é que teremos o discurso da Rainha apenas no dia 14 de outubro. Temos de avançar com um novo programa legislativo. Ambas as partes vão ter assim tempo para debater o Brexit e outros assuntos antes do encontro crucial do Conselho Europeu a 17 de outubro. Vai haver muito tempo", declara o primeiro-ministro.

Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, e Boris Johnson, em Biarritz

Numa corrida contra o tempo antes da saída efetiva, a 31 de outubro, os líderes da oposição britânica veem-se assim perante uma suspensão que, na prática, bloqueia qualquer iniciativa em sentido contrário de Johnson e em tempo útil.

A divulgação destas informações provocou uma queda imediata da libra esterlina, na ordem do 1%, face ao euro e ao dólar.