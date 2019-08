SpaceX realiza com sucesso voo de teste de protótipo Starhopper

A empresa espacial americana SpaceX testou, com sucesso, a descolagem e aterragem de um protótipo do próximo foguetão que deverá levar astronautas até Marte.

A experiência realizou-se esta terça-feira, em Boca Chica, uma área perto da fronteira com o México, no Texas. O Starhopper efetuou um voo de teste de 150 metros. Manteve-se no ar durante 57 segundos para voltar depois a pousar em terra firme.

Com esta etapa, a empresa de Elon Musk, avança no desenvolvimento do Super Heavy-Starship. O foguetão deverá ter seis motores e ser lançado para o espaço através de um sistema que possa enviar mais carga do que o poderoso Saturno V, o foguetão da NASA que lançou a missão Apollo 12 e levou os astronautas à Lua.