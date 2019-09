França "limpa" ouros no Mundial de BTT

O Francês Loic Bruni ganhou o ouro no Campeonato do Mundo de BTT, com o tempo de 4:05.544. A prova aconteceu no Mont Saint-Anne, no Quebec, Canadá.

Em segundo lugar ficou o australiano Troy Brosnan com +0.581. O bronze foi para o francês Amaury Pierron, com +2.549.

Nas mulheres, foi também a França que subiu ao lugar mais alto do pódio. Myriam Nicole ganhou o ouro com o tempo de 4:53.226. Em segundo lugar, e quatro meses após ser submetida a uma cirurgia ao ombro, ficou a britânica Tahnee Seagrave com +1.204.

A completar o pódio, a medalha de bronze foi para a francesa Marine Cabirou, com +1.694.

Não houve nenhum português na final do campeonato.

Link para resultados