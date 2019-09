Outubro quente no Reino Unido: Brexit a 31 ou eleições a 14

Tamanho do texto

Boris Johnson envia recado aos deputados conservadores que estão contra uma saída desordenada da União Europeia: ninguém está interessado em eleições antecipadas antes do Brexit.

O primeiro-ministro britânico convocou os ministros para uma reunião de urgência em Downing Street e renovou publicamente o voto de que, com este governo, o Brexit tem data marcada.

"Quero que todos saibam que, seja qual for a circunstância, não vou pedir um adiamento a Bruxelas. Vamos sair a 31 de outubro, sem mas. Não vamos aceitar qualquer tentativa de reverter as nossas promessas e rasgar o referendo," afirmou.

A insistência na data de sa´ída e o agitar com um cenário eleitoral são vistos como uma ameaça velada.

O primeiro a ficar contente com a perspectiva foi Nigel Farage. O líder do recém-constituído Partido do Brexit diz-se preparado para eleições.

São vários os deputados conservadores que estão contra uma saída desordenada. Esta terça-feira, podem juntar-se aos Trabalhistas e bloquear a possibilidade de um Brexit sem acordo.

Jeremy Corbyn renovou a vontade de saber nas urnas o que pensa o povo.

Depois das declarações de segunda-feira, esse cenário abriria porta a eleições antecipadas. As As contas estão feitas: a escolha do novo parlamento poderia acontecer já a 14 de outubro.

Boris Johnson tem as intenções de voto do seu lado, mas uma campanha eleitoral a esta altura tem um desfecho incerto.

