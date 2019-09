Quer ir a Marte? O planeta vermelho foi recriado em Espanha

Tamanho do texto

Afinal Marte não está assim tão longe e quem tem o sonho de ir ao espaço pode fazê-lo dentro do planeta Terra.

Foi criado, dentro de uma caverna em Arredondo, perto de Bilbau, Espanha, um planeta vermelho artificial.

Cientistas e arquitetos decidiram recriar a vida em Marte dentro de uma cavidade de 1500 metros de comprimento e 60 de altura, parecida com as cavidades lávicas que existem no planeta.

"Sais da tua zona de conforto. É outro mundo.", conta um dos participantes da primeira "missão".

Antes de entrarem na aventura, os participantes são obrigados a tirar um curso online de 26 dias e passar por treinos intensivos para que consigam aguentar quatro dias e três noites dentro do planeta vermelho artificial.

Durante a estadia, os chamados "astrolanders" fazem caminhadas espaciais, simulam a falta de gravidade e aprendem a cultivar alimentos em laboratórios especializados.

Mas para muitos bolsos, astronómico é o preço. Cada ida a este planeta custa pouco mais do que 6 mil euros.

