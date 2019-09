Membros do Movimento 5 Estrelas dizem "sim" a novo governo de coligação

A maioria dos membros do Movimento 5 Estrelas, 79,3%, votou a favor de uma coligação governamental com o Partido Democrático. Apenas 20,7% daqueles que votaram na internet, através da plataforma Rousseau, se opuseram à formação desta coligação. Uma informação avançada pelo líder do partido Luigi Di Maio, em conferência de imprensa.

Fica assim aberto o caminho a que um novo executivo possa surgir nos próximos dias. Giuseppe Conte pode agora concluir o trabalho de criação de um novo governo e apresentar ao presidente, Sergio Mattarella, uma lista de ministros. Depois, terá de ganhar os votos de confiança das duas câmaras do parlamento.

Apesar desta decisão o resultado do referendo não põe fim à controvérsia sobre um possível conflito com a Constituição. Diversos cientistas políticos dizem que os procedimentos institucionais, vinculados à formação do governo, não podem ser submetidos a decisões não previstas pela Carta Magna do país.