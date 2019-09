"A Herdade" estreia em Veneza

O mundo da sétima arte tem os olhos postos em Veneza, onde termina este sábado a 76.ª edição do Festival Internacional de Cinema. Esta quinta-feira o principal destaque vai para a apresentação de ZeroZeroZero, série televisiva realizada por Stefano Sollima e que tem por base o livro de Roberto Saviano com o mesmo nome. A série de oito episódios gira em torno do tráfico internacional de cocaína e conta com Gabriel Byrne e Andrea Riseborough nos papéis principais.

O dia fica também marcado pela estreia mundial de A Herdade, de Tiago Guedes. Trata-se da primeira longa-metragem portuguesa na corrida ao prestigiado Leão de Ouro desde O Fatalista, filme de João Botelho que esteve entre os candidatos no ano de 2005.

Um dos adversários do filme português dá pelo nome de Gloria Mundi, longa-metragem francesa realizada por Robert Guédiguian que também tem a estreia mundial esta quinta-feira. No sábado iremos saber quem sucede a Roma, filme de Alfonso Cuarón que arrebatou o Leão de Ouro em 2018.