Papa Francisco visita Moçambique com mensagem de paz

O Papa Francisco já está em Moçambique, país que marca o início de um périplo africano de dez dias que inclui uma visita a Madagáscar e às Ilhas Maurícias.

À sua chegada à capital, Maputo, o Papa Francisco foi recebido pelo presidente moçambicano, Filipe Nyusi, assim como representantes da sociedade civil, autoridades e corpo diplomático.

O ponto alto da visita será a missa campal prevista para sexta-feira no estádio nacional do Zimpeto que se prevê venha a contar com a presença de mais de oitenta mil fiéis.

Para esta quinta-feira está previsto um encontro inter-religioso com jovens num pavilhão desportivo da baixa de Maputo assim como uma visita ao Presidente da República, no Palácio da Ponta Vermelha, onde fará o seu primeiro discurso oficial em Moçambique.

A visita papal a Moçambique ocorre numa altura de reconciliação entre governo (Frelimo) e oposição (Renamo) com vista à realização de eleições gerais, presidenciais e de governadores de província, previstas para 15 de outubro.

A última visita de um Sumo Pontífice a Moçambique foi em 1988, altura em que João Paulo II visitou o país.

De recordar que foi no início de agosto que Frelimo e Renamo assinaram o terceiro acordo de paz que entretanto já foi ratificado pelo parlamento moçambicano.