Brexit: deputados preparam ação legal contra Johnson

Deputados de vários partidos britânicos, incluíndo conservadores expulsos do próprio grupo parlamentar, estão a preparar medidas legais para forçar o primeiro-ministro Boris Johnson a pedir um adiamento no Brexit, na falta de acordo com a União Europeia.

A informação foi avançada pela cadeia britânica BBC e confirmada pelo líder da oposição trabalhista. Jeremy Corbyn afirmou que "a melhor coisa que podem fazer é obrigá-lo a aceitar a decisão do Parlamento, que passou a lei, para evitar um desmoronamento a 31 de outubro, extendendo por três meses para permitir negociações razoáveis com a UE. Qualquer primeiro-ministro com juízo o faria".

Johnson prometeu avançar com a saída do Reino Unido do bloco comunitário no fim de outubro, mesmo sem acordo, afirmando mesmo que preferia "morrer numa vala" do que pedir um adiamento. O primeiro-ministro britânico considera que a lei a favor do adiamento, aprovada na sexta-feira no Parlamento e que deverá receber segunda-feira o aval da rainha Isabel II, só lhe força a mão "em teoria".

Este sábado, defensores e opositores do Brexit voltaram a sair à rua em Londres, enquanto na capital alemã, Berlim, a comunidade britânica se mobilizava para protestar contra uma saída da UE sem acordo.