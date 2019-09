Johnny Depp encerra Festival de Veneza

Johnny Depp encerra Festival de Cinema de Veneza com uma alegoria sobre o poder, o filme "Waiting for the Barbarians"do realizador colombiano Ciro Guerra.

Na película, a estrela de Hollywood transforma-se num frio e cruel coronel Joll.

O filme, adaptado do romance de 1980 de J.M. Coetzee "À espera dos bárbaros", conta também com a participação do oscarizado Mark Rylance no papel de um administrador realista e popular de um posto de fronteira isolado.

Em Veneza, o realizador sul-africano Oliver Hermanus deu a conhecer uma obra-prima. Uma história brutal, mas radiante, sobre um jovem homossexual sul-africano na frente de combate da guerra com angola em 1981.

"Moffie" é o segundo filme de Hermanus sobre a temática gay, após “Beauty”, de 2011. Os dois filmes complementam-se de várias maneiras, expondo a violenta homofobia prevalecente na população africana branca altamente patriarcal do país.