Inspetores da AIEA chegam ao Irão

Entre tensões crescentes com o Ocidente sobre o voltar atrás nos compromissos do acordo nuclear, o Irão recebe, este fim de semana, um grupo especial de visitantes. O Irão prometeu continuar a permitir a entrada dos inspetores das Nações Unidas para que possam ter acesso às instalações nucleares no país. A Teerão, acaba de chegar uma delegação da Agência Internacional da Energia Atómica.

"O Irão insiste que esta não é uma reunião de emergência e estava planeada há muito tempo, mas quando perguntei ao diretor da Agência Cornel Feruta qual era o propósito da visita e o que estava exatamente a fazer no Irão, ele não quis comentar", relata a enviada especial da Euronews a Teerão, Anelise Borges.

No sábado, o Irão tinha anunciado que iria começar a injetar gás de urânio nas centrifugadoras avançadas, uma das medidas que está a adotar para expandir o programa nuclear. Mas Teerão insiste que volta aos compromissos do acordo, desde que as outras partes honrem também aquilo a que se comprometeram.