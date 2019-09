"Breves de Bruxelas": As apostas de Ursula von de Leyen, Brexit

Tamanho do texto

Com longa experiência politica e técnico, e sem escândalos conhecidos, Elisa Ferreira poderá ter uma audição relativamente tranquila no Parlamento Europeu. Mas outros nomeados para a Comissão Europeia têm um perfil ou episódios no currículo que já levantam controvérsia.

Este é o tema de abertura do programa "Breves de Bruxelas", que passa em revista a atualidade comunitária. Em destaque estão, também, as seguintes notícias: